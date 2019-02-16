طفرة نوعية في معالجة تشوهات الوجه وشق الشفة في مستشفى الكرخ

2019/02/16 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت مستشفى الكرخ العام نجاحا في مجال اجراء عمليات التشوهات الخلقية، عن طريق ملاكات طبية وصحية متخصصة في مجال التشوهات الخلقية.وذكر اخصائي التشوهات الخلقيه وشق الشفة والحنك احمد مكي مرزة في بيان صدر عن صحة الكرخ تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك عدة تسميات لشق الشفة و التي تسمى تشقق […]

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