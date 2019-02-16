صلاح الدين.. مصرع 9 أشخاص بحادث سير

2019/02/16 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدينلقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون بجروح، مساء الجمعة، في حادث سير مروع بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفاد مدير إعلام شرطة المحافظة العقيد محمد الجبوري، في بيان، اطلع “النور نيوز” نسخة منه بأن “الحادث وقع في قضاء الدور جنوب شرق تكريت، مركز المحافظة”.

وذكر أن “الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 5 طلاب من المعهد التقني بمحافظة ذي قار، وإصابة 14 آخرين”.

وأوضح أن “الحادث وقع بسبب غزارة الأمطار، وعدم التزام السائقين بتعليمات مديرية المرور على الطرق”.

وأضاف أن “فرق الإنقاذ باشرت نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي، وإسعاف الجرحى إلى مستشفى تكريت العام”.

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