فوز رعد حمودي برئاسة اللجنة الأولمبية وفلاح حسن ووهاب الطائي بمنصب نائبيه

2019/02/16 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النو رنيوز/ بغداد فاز اللاعب الدولي السابق رعد حمودي برئاسة اللجنة الأولمبيةن في الانتخابات التي جرت اليوم السبت وذلك بعد الاعلان عن حل اللجنة الاولمبية وبدء الانتخابات.وقال مراسل “النور نيوز” كما “فاز كل من فلاح حسن ووهاب الطائي بمنصب نائبي رئيس اللجنة الأولمبية”.

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