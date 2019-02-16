عبد الصمد يدعو الحكومات المحلية والاتحادية للتفاعل الايجابي مع مطالب المعلمين والمدرسين

2019/02/16 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة البصرة الدكتور خلف عبد الصمد خلف الحكومة

الاتحادية و الحكومات المحلية الى التفاعل الايجابي مع مطالبات

المعلمين و المدرسين

د.



خلف عبد الصمد اكد على ضرورة ايجاد تأمين صحي للمعلمين و تفعيل

قانون حماية المعلم الذي اقره مجلس النواب عام ٢٠١٨ بكامل فقراته و

ان تكون الترفيعات من تاريخ الاستحقاق فضلا عن ان تثبيت العقود و

الاجور اليومية استحقاق و مطلب مهم .

كما اكد د.



خلف عبد الصمد ضرورة ايجاد مديريات جديدة للتربية في

مناطق مختلفة من البصرة نظرا لعدد السكان الكبير في المحافظة و

البعد بين اقضيتها مضيفا ان على الحكومات المحلية العمل بجدية من

اجل اختيار شركات رصينة قادرة على تحويل الاموال المرصودة لبناء

المدارس الى ابنية مدرسية وفق المواصفات الحديثة التي توفر بيئة

دراسية ملائمة للطلبة .

كما اشار د.



خلف عبد الصمد الى ضرورة عدم تغيير المناهج الدراسية

خلال فترات قصيرة لما يسببه من ارباك في العملية التعليمية مشددا

على اهمية زج المعلمين و المدرسين في دورات بشأن سبل تدريس المناهج

قبل ان يتم البدء بتدريسها في المدارس .

و اضاف د.



خلف عبد الصمد ان على الحكومة الاهتمام بتوفير سكن ملائم

لكل المعلمين و المدرسين لينصب تركيزهم على بشكل اكبر على ايصال

رسالتهم التعليمية لتشكل كل همهم وجهدهم .

المكتب الاعلامي

للدكتور خلف عبد الصمد خلف

النائب عن محافظة البصرة

١٦/ شباط/٢٠١٩

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