2019/02/16 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z-WwCsTNRHg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يرشح حسن شويرد لرئاسة هيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يرشح حسن شويرد لرئاسة هيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).