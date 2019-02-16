الطرادات السومرية تبحر من جديد في الجبايش ، واحدى نماذجها تنقل الى لندن

2019/02/16 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

انطلق اليوم في مدينة الجبايش شرقي ذي قار ، مهرجان خاص لاحياء تراث ( الطرادة ) وسيلة النقل النهرية القديمة في اهوار وانهار جنوبي العراق ، وذلك بحضور وزير الثقافة عبد الامير الحمداني وعدد من المنظمات المدنية .





شبكة اخبار الناصرية:انطلق اليوم في مدينة الجبايش شرقي ذي قار ، مهرجان خاص لاحياء تراث ( الطرادة ) وسيلة النقل النهرية القديمة في اهوار وانهار جنوبي العراق ، وذلك بحضور وزير الثقافة عبد الامير الحمداني وعدد من المنظمات المدنية .وقال الحمداني لشبكة اخبار الناصرية ، ان فكرة المهرجان انطلقت ابان زيارته قبل اشهر الى متحف اكسفورد في بريطانيا حيث اطلع هناك على ارشيف صوري قديم لاهوار ذي قار ، والذي ظهرت فيه الطرادات كوسيلة نقل مهمة لشيوخ العشائر ابان خمسينيات القرن الماضي .

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