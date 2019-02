مسرور بارزاني يعرب عن قلقه حيال مستقبل الكورد السوريين

2019/02/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، لقاءً مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لـ ‹ميؤتمر ميونخ› للأمن.

وبصدد اللقاء، قال مسرور بارزاني عبر ‹تويتر›: «أعربت عن قلقي حيال مستقبل الشعب الكوردي في سوريا».

وشدد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، على «ضرورة أن يجري الحوار حول الحل في سوريا مع كافة مكونات البلاد وكافة الأطراف السياسية، لضمان حقوقها وأمنها».

Met UN Special Envoy for Syria @GeirOPedersen — I raised concerns about the future of the Kurdish people in Syria.



Important that a negotiated outcome is based on talks with all communities and political factions to guarantee their rights and safety- mb.



pic.twitter.com/uzmNajFedK

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وكان القيادي الكوردي الشاب قد التقى في وقت سابق اليوم على هامش أعمال ‹مؤتمر ميونخ› وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال مسرور بارزاني عبر ‹تويتر›: «سررت بلقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ»، وأضاف «ناقشنا التقدم الذي تم تحقيقه في مساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، إضافة إلى الوضع في سوريا».

وكان القيادي الكوردي الشاب قد وصل الخميس على رأس وفد رسمي إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال الدورة الـ 55 لـ ‹مؤتمر ميونخ للأمن›.

ويشارك في المؤتمر وفد إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، وعضوية المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزةيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا دلشاد بارزاني، إلى جانب رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني، اليوم السبت، ثاني أيام ‹مؤتمر ميونخ›، لقاءات هامة مع العديد من وزراء ومسؤولي الدول المشاركة.





