انتشال 8 عمال مناجم أحياء في زيمبابوي بعد أن حوصروا لأيام

2019/02/16 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس زيمبابوي أعمال العنف، التي ارتكبتها قوات الأمن، بأنها “غير مقبولة”، مضيفا أنه سيتم التحقيق فيها بعد حملة تعقب استغرقت أيام ضد اضطرابات اقتصادية، بينما قال طبيب، إن الوفيات الـ12 الموثقة وأكثر من 300 جريح من المحتمل أنهم “ليسوا سوى جزء ضئيل من الضحايا الفعليين”.

يوم الثلاثاء، دعا الرئيس امرسون منانجاجوا لحوار وطني بين الأحزاب السياسية والقياديين المدنيين حتى مع استمرار الاعتقالات.

وجاء حديثه لدى عودته إلى البلاد لمتابعة الاضطرابات بعد قطع مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا تحت ضغوط للعودة للديار.

ونزل الجيش الزيمبابوي إلى الشوارع الأسبوع الماضي لأول مرة منذ اندلاع اعمال عنف متصلة بالانتخابات في أغسطس/ آب قتل فيها 6 أشخاص، وهذه المرة أفاد سكان بمطاردة قوات الأمن لهم في منازلهم، وتعرضهم لضرب مبرح.

تم اعتقال أكثر من 600 شخص، معظمهم حرموا من الإفراج بكفالة.

وقال الدكتور نورمان ماتارا، من جمعية زيمبابوي لأطباء من أجل حقوق الإنسان، للصحفيين في جوهانسبرج، إن “الجيش في طليعة مدبري أعمال العنف” بدعم من عصابات شبيبة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي “الجبهة الوطنية” والشرطة.

وقال ماتارا، إن نمط الإصابات التي شوهدت في أكثر من 300 شخص جرحوا و12 قتيلا أظهرت تعمد قوات الأمن، و”نعتقد أن هذه الأرقام مجرد جزء ضئيل من الضحايا الفعليين”.



بعض المهنيين الطبيين، الذين اتهموا “بمحاولة تقويض الحكومة” عن طريق نشر أعداد الخسائر البشرية، يخشون الآن من مساعدة الضحايا.

وقال منانجاجوا، إنه لن يتم التسامح مع الفوضى والعصيان والتمرد، و”إذا تطلب الأمر ستقطع رؤوس”.

ومع ذلك دافع عن الزيادة الكبيرة جدا في أسعار الوقود والتي بدأت الاضطرابات بجعل البنزين في زيمبابوي الأكثر كلفة في العالم.

وقالت السلطات، إنها تهدف إلى تخفيف الطلب الذي أدى إلى وجود طوابير طولها كيلومترات عند محطات وقود.

لكن الزيمبابويين الذين لم يشهدوا أي تحسن في الاقتصاد المنهار تحت حكم منانجاجوا، الذي تولى منصبه في عام 2017 بعد الإطاحة بالزعيم العتيد روبرت موجابي، فقدوا صبرهم.

ودعا ناشطون وقادة عماليون الناس للبقاء في منازلهم احتجاجا، وخرج آخرون إلى الشوارع، وقام بعضهم بالنهب غضبا أو يأسا.

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