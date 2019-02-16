سوريا الديمقراطية لم تعلن رسميا سيطرتها على آخر جيب لداعش في دير الزور

2019/02/16 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش.

وأفادت مراسلة الغد أن قوات سوريا الديمقراطية لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن سيطرتها بشكل كامل على آخر جيب لتنظيم داعش في دير الزور الشرقي، وبعد قليل سيكون هناك تصريحات من القائد العام لحملة عاصفة الجزيرة لوسائل الإعلام.

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