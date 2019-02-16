ظريف يلتقي مسرور بارزاني على هامش مؤتمر ميونخ

2019/02/16 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد التقى وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونيخ الامني المستشار الامني لاقليم كردستان العراق مسرور البارزاني.وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني بلقاء المستشار الأمني لاقليم كردستان العراق مسرور البارزاني حيث استعرض خلاله الطرفان آخر تطورات المنطقة.ويذكر […]

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