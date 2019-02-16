ضبط مسافر عراقي يحمل إقامة دنماركية مزورة في مطار النجف

2019/02/16 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت هيئة المنافذ الحدودية, السبت، ضبط مسافر عراقي بحوزته “جواز سفر عراقي مع إقامة دنماركية مختومة بأختام مزورة” في منفذ مطار النجف الأشرف.وأكدت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (16 شباط 2019), أن “هيئة المنافذ ضبطت مسافر عراقي بحوزته جواز سفر عراقي مع اقامة دنماركية مختومة بأختام مزورة”، مبينة […]

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