والدة مايكل جاكسون سبب نجاته من هجمات 11 سبتمبر

2019/02/16 | 13:44

لا تزال العديد من الأسرار تتكشف حول حياة نجم البوب الراحل “مايكل جاكسون”، رغم مرور ما يقارب العشر أعوام على وفاته.كشف “جيريماين جاكسون” في كتاب السيرة الذاتية تجت عنوان “, You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes”، عن اللحظة التي كان من المتوقع أن يلقى فيها شقيقه “مايكل” حتفه خلال هجمات 11 سبتمبر.





يقول “جيريماين” أن شقيقه كان على موعد سيًقام في مركز التجارة العالمي أو الذي يُشار إليه بالـ”برجين التوأمين”، لكنه لحسن الحظ تأخر في النوم، حيث كانت والدته “ريبي جاكسون” برفقته في جناحه الفندقي مع أشخاص آخرين وبقوا يتحدثون لساعة مُتأخرة من اليوم.ورغم نجاته من واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية، إلى أن “جاسكون” توفي بعدها بثماني سنوات إثر تعرضه لسكتة قلبية بسبب تناوله جرعة زائدة من حبوب منع الحمل.





وقبلها بعدة أيام، انتشر تقرير خاص بتشريح جثة “مايكل”، وأفاد أن جسده مُغطى بالندوب بعدما أُصيب بجروح في ذراعه نجمت عن أدوية التغلب على الأرق المُزمن، وأثار العديد من جراحات التجميل التي خضع من بينها: ندبتان جراحيتان خلف أذنيه، وندوب أخرى على جانبى الأنف، بالإضافة إلى وجود ندوب في عنقه وعلى ذراعيه.

فضلًا عن وشوم تجميلية بما في ذلك بطانة من اللون الوردي الدائم حول شفتيه، وإصابته بالطلع بشكل شبه كلي بسبب حروق أُصيب لها خلال تصويره إعلان عام 1984.عدد من الوشوم التجميلية، بما في ذلك بطانة من اللون الوردي الدائم حول شفاهه، وأصيب مايكل جاكسون ، بالصلع بشكل شبه كلي بسبب الحروق التي عانى منها خلال حادث تعرض له أثناء تصوير إعلان عام 1984.





