زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب اندونيسيا

2019/02/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، السبت، في مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، إن الزلزال وقع شمال غربي مدينة جايابورا، عاصمة بابوا.

وأوضحت الهيئة أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان من السلطات الإندونسية عما إذا كان هناك خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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