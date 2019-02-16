الجمارك تعلن إتلاف “طماطم وبرتقال” مستوردين في منفذ الشيب

2019/02/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، اتلافها محصولي “طماطم وبرتقال” مستوردين في منفذ الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطة الحدودية أتلفت ارسالية من محصولي طماطة وبرتقال مستوردة ممنوع استيرادها حسب الرزنامة الزراعية ولوفرة المنتوج المحلي للبلد”.

وأشار البيان، الى “اعادة إصدار ارسالية خراطيم لدائن فشلت بالفحص الذي جرى من قبل التفتيش والسيطرة النوعية العاملة في المنفذ”، مبينا ان “الجمارك اتخذت الاجراءات القانونية بحقها وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة”.

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