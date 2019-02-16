25 دولة تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا بقيمة 100 مليون دولار

2019/02/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتعهدت 25 دولة تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة خانقة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم لذلك البلد.وكتب بولتون في تغريدة "اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".وبحسب منسق مجموعة العمل في المنظمة، ديفيد سمولنسكي، فإن "المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية".وفي افتتاح المؤتمر بواشنطن، قال ممثل خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة، كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير، بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.ويرفض مادورو الذي ينفي وجود "أزمة إنسانية"، دخول هذه المساعدة، معتبراً أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و"استعراض سياسي".وتشهد فنزويلا كارثة اقتصادية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.وعقدت منظمة الدول الأميركية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة، لويس الماغرو.لكن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا، ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو، إلا أن 16 فقط من أعضائها الـ34 وقعوا على إعلان يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة.

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