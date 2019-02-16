بيكيه يقترب من إنجاز تاريخي مع برشلونة في الليجا

2019/02/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقترب الأسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة من تحقيق رقم مميز اليوم عندما يشارك مع البارسا أمام بلد الوليد في المواجهة التي تقام على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

وستكون مباراة اليوم أمام بلد الوليد هي رقم 300 للمدافع المخضرم مع الفريق الكتالوني في مسابقة الدوري الأسباني، حيث لعب 299 مباراة، ترك الشباك نظيفة 130 مرة، طرد ست مرات فقط، فاز في 226 مباراة، حصد 7 ألقاب في الليجا، خلال 11 موسم.وبذلك يدخل بيكيه لقائمة نجوم البارسا الذين خاضوا 300 مباراة أو أكثر في الدوري الأسباني، (أندوني زوبيزاريتا 301 مباراة)، (جييرمو آمور 311 مباراة)، (كارليس ريكساش 328 مباراة)، (سيرجيو بوسكيتس 333 مباراة)، (فيكتور فالديز387 مباراة)، (كارلوس بويول 392 مباراة)، (ميسي 439 مباراة)، (إنييستا 442 مباراة) و تشافي( 505 مباراة).يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

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