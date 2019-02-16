راموس ومعضلة بطاقات جديدة قبل الكلاسيكو

2019/02/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يخضع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول شبهة تعمده الحصول على إنذار أمام أياكس أمستدرام في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، وستكون العيون عليه مجدداً في مباراة الفريق الملكي أمام جيرونا غداً في الجولة ال24 من الليجا.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن راموس على بعد إنذار وحيد من الإيقاف للمباراة التالية، ومن الممكن ان يحاول أن يناله غداً ليغيب أمام ليفانتي ويعود للمشاركة أمام برشلونة بسجل نظيف.وأضافت الصحيفة أن من نجا من هذه المعضلة هو الكرواتي لوكا مودريتش الذي حصل على الإنذار الخامس أمام أتليتيكو مدريد وسيغيب غداً أمام جيرونا ليعود بداية من مباراة ليفانتي بسجل خالي من البطاقات.هذا ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليجا بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر.

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