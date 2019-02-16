العراقييون في امريكا

2019/02/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… رغم أن الولايات المتحدة لا توجد بها لغة رسمية فإن الإنجليزية هي الأكثر استخداما وسبب ذلك بسيط للغاية فأمريكا قبل استقلالها كانت مستعمرة بريطانية وبالتالي فإن البلاد ورثت ثقافتها ولغتها من البريطانيين، كما كانت أغلبية السكان من أصول بريطانية.

ومن هذا المنطلق فإن كل السكان تقريبا يعرفون أساسيات اللغة الإنجليزية وبعد الإنجليزية تأتي الإسبانية ثم الصينية والفرنسية والتاغالوغ ( من لغات جزر المحيط الهادي وهي اللغة الثانية في الفلبين وهي مزيج من الإسبانية والإنجليزية) والفيتنامية.

وقد أثرت الهجرة بدرجة كبيرة على اللغة في الولايات المتحدة وأغلب الهجرات تأتي من الجارة الجنوبية المكسيك ودول أمريكا اللاتينية مما جعل الإسبانية هي ثاني أكثر اللغات استخداما في البلاد وفي بعض الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا وتكساس يتحدث نحو 20 في المئة من السكان الإسبانية ويفهمونها كما أن تأثير الإسبانية يمكن الشعور به أيضا في ولايات أخرى مثل نيويورك وفلوريدا وهذه الأخيرة قريبة من كوبا وتستقبل العديد من اللاجئين من هناك ومن جزر الكاريبي.

وفي السنوات الأخيرة عملت شركات التكنولوجيا على جذب العمالة الماهرة من الخارج وكانت الغالبية من دول آسيا وقد ظهرت لغة الماندرين الصينية كأكثر لغة آسيوية استخداما في الولايات المتحدة، وإلى جانب الصينية هناك لغات آسيوية أخرى كالكورية والتاغالوغ والفيتنامية.

ولا تخلو قائمة العشر الأوائل للغات المستخدمة في الولايات المتحدة من العربية التي تأتي في المركز السادس.



كما أنها رابع أسرع اللغات انتشارا في الولايات المتحدة بعد التيلوغو والبنغالي والتاميل.

وكانت الولايات المتحدة قد عرفت الهجرة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وكان أغلب المهاجرين من الشام (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) وكانت هذه المنطقة خاضعة حينئذ للدولة العثمانية وكان أغلب المهاجرين من المسيحيين.

وحاليا يمثل المهاجرون العرب من أصل لبناني 34 في المئة يليهم المصريون والسوريون بـ 11 في المئة لكل منهما ثم فلسطين 6 في المئة فالعراق والمغرب والأردن 3 في المئة لكل منهم ثم تتوزع النسبة الباقية على بقية الدول العربية الأخرى.

كما أن هناك لغات أخرى مثل الألمانية والعبرية، فعلى مدار قرون ذهب إلى أمريكا العديد من اللاجئين الألمان وفي الواقع أن الألمان الأمريكيين من أكبر المجموعات العرقية في الولايات المتحدة ويمكن الشعور بالتأثير الألماني في ولايات مثل شيكاغو وداكوتا كما تنتشر العبرية في أنحاء البلاد حيث توجد بأمريكا جالية يهودية كبيرة حيث هاجر العديد من اليهود من أوروبا عقب صعود النازية والفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي وفي مدن مثل لوس أنغليس ونيويورك جاليات يهودية كبيرة تفضل التعامل بالعبرية.

ورغم أن بعض القبائل من سكان أمريكا الأصليين تصر على تعليم أطفالها لغتهم، إلا أن لغة السكان الأصليين لا تجد مكانا في قائمة أكثر 25 لغة استخداما في الولايات المتحدة.



وأكثر لغات السكان الأصليين استخداما وهي النافاغو يستخدمها نحو 170 ألف شخص حيث تقدمت عليها العبرية للمركز 25 ويتحدث بها 213 ألف شخص.

وفي ما يلي قائمة بأكثر 25 لغة انتشارا في الولايات المتحدة بحسب مكتب الإحصاء الأمريكيوموقع أطلس العالمي (العدد هنا يشير لمن يعتبر هذه اللغة لغته الأم):

مي (العدد هنا يشير لمن يعتبر هذه اللغة لغته الأم):

الإنجليزية: 231 مليون شخص

الإسبانية: 37 مليون شخص

الصينية (كانتون وماندرين وغيرها) نحو 3 ملايين شخص

تاغالوغ: أكثر من مليوني شخص

الفيتنامية: نحو مليوني شخص

العربية: مليون و900 ألف شخص

الفرنسية: نحو مليون و800 ألف شخص

الكورية: مليون و120 ألف شخص

الروسية: أكثر من مليون شخص

الألمانية: نحو مليون شخص

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