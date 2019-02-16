2019/02/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أفاد مصدر أمني, السبت، بالقبض على مطلوب وفق المادة “4 إرهاب” في منطقة الغزالية.وقال المصدر في تصريح, إن “قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، أنه “تم تسليم المعتقل إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار أصولياً”.وكان القوات الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل إرهابياً في الغزالية alansaar.

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