تونس تعلن متابعتها وضع 14 مواطنا مختطفين في ليبيا

2019/02/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت أنها تتابع وضع مواطنين تونسيين عاملين في ليبيا تعرضوا للاختطاف صباح الخميس، من قبل عناصر مسلحة على مشارف مدينة

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