مرشح اسطوري لتدريب الجوية

2019/02/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب اللاعب الايراني الدولي السابق، علي دائي، من قيادة فريق القوة الجوية خلال منافسات الموسم الجاري.وقال مصدر من داخل الادارة، إن “ادارة نادي القوة

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