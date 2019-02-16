التربية :تتحدث عن عقوبات المشاركين في إضراب المعلمين

2019/02/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد في تصريح صحفي إن "إضراب المعلمين شأن بين نقابة المعلمين والحكومة"موضحا أن "مطالب المعلمين هي رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع اراضي لهم وترفيعات، وهذه كله من صلاحيات مجلس الوزراء وليس وزارة التربية، والاضراب ليس له اي علاقة بالوزارة لا من قريب او بعيد".وأضاف محمد، أن "المديريات العامة للتربية في عموم العراق متربطة في مجالس المحافظات، ووزارة التربية ليس معنية بدوام المعلم او غيابة حتى توجه له عقوبة من عدمها، فهذا من مسؤولية مجالس المحافظات”.وأكد، أن "رأي وزارة التربية، هو ضد الاضراب، فلا يمكن توقيف التعليم في العراق لمدة يومين، فالأمور يجب ان تحل بالحوار".انتهى .م ك

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