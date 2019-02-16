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اردوغان يعلن امكانية ضم العراق ولبنان الى مفاوضات استانا

العراق

اردوغان يعلن امكانية ضم العراق ولبنان الى مفاوضات استانا

السبت 16 فبراير 2019 - 13:50

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإيران في مفاوضات أستانا للتسوية السورية.

وقال أردوغان في حديث للصحفيين: "تستمر مفاوضات أستانا كعملية إضافية لمفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، نحن لا نعتبر أستانا بديلا عن جنيف رغم فشل عملية جنيف، كما قلت سابقا، يمكننا أيضا دعوة العراق ولبنان إلى مفاوضاتنا لأن لهاتين الدولتين حدودا مشتركة مع سوريا".انتهى...



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