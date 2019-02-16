اتلاف اطنان من محصولي طماطم وبرتقال مستوردين في منفذ الشيب الحدودي

2019/02/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 16 شباط / فبراير: اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، إن “السلطة الحدودية أتلفت ارسالية من محصولي طماطة وبرتقال ممنوع استيرادها حسب الرزنامة الزراعية لوفرة المنتج المحلي”.

وتابعت “ واعدنا ايضاً إصدار ارسالية خراطيم لدائن فشلت بالفحص الذي جرى من قبل التفتيش والسيطرة النوعية العاملة في المنفذ”، مبينة انها “اتخذت الاجراءات القانونية بحقها وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة “مشيرة الى ان ” الهيئة العامة للكمارك تفرض اجراءات مشددة في جميع مراكزها الجمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة وخاصة المخالفة منها ولحماية المنتوج المحلي” .



انتهى أح

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