ضبط مسافر عراقي مع اقامة دنماركية مزورة في مطار النجف الاشرف

2019/02/16 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته “جواز سفر عراقي مع أقامة دنماركية مختومة بأختام مزوره ” في منفذ مطار النجف الأشرف.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته “جواز سفر عراقي مع أقامة دنماركية مختومة بأختام مزوره ” في منفذ مطار النجف الأشرف […]

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