نائب الرئيس الامريكي : تنظيم داعش الارهابي تفكك تماما

2019/02/16 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، اليوم السبت، بان تنظيم داعش الارهابي تفكك تماما.

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