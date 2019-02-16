دي شيليو يتوقع أسلوب لعب أتلتيكو مدريد ويراه اختبارًا صعبًا جدًا جدًا

2019/02/16 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ماتيا دي شيليو مدافع يوفنتوس المباراة ضد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالاختبار الصعب جدًا جدًا.

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ويلتقي بطل إيطاليا مستضيفه الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب المواجهة الأوروبية المنتظرة مساء الأربعاء القادم، وقد أعلن مدافع ميلان السابق جاهزيته التامة للقاء.

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إذ قال لموقع توتو يوفي بعد الفوز أمس على فروسينوني 3-0 في السيري آ "أشعر أنني في حالة جيدة، نحن نعمل جيدًا في التدريب وأعتقد أننا سنكون في أفضل حالة ممكنة لمباراة دوري الأبطال.



ستكون معركة واختبارًا صعبًا جدًا جدًا، لأنهم أحد أصعب الفرق في أوروبا.



لكن إن أردنا المضي قدمًا في هذا الطريق، علينا بالتأكيد اللعب ضدهم جميعًا".

أضاف "أعتقد أن أتلتيكو مدريد سيلعب بشراسة وضغط عالٍ منذ البداية، لكن علينا التحلي بالصبر والسيطرة على الكرة تدريجيًا، إذ هم سيُحاولون تهدئة اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة.



هي مواجهة ستُحسم خلال 180 دقيقة وعلينا ألا ننسى هذا أيضًا.



النهج والسلوك سيكونان مهمان للغاية".

بقيادة يوفيتش - من هو ثلاثي فرانكفورت الذي تفوق على صلاح ورفاقه؟https://t.co/AdO2zuvgj7 pic.twitter.com/zWh1yZ9g4y— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

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