مكتب المالكي : لوبيات ضغط دولية تدفع بإتجاه إستهداف شخصيات سياسية عراقية

2019/02/16 | 14:29

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علن هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لرئيس إئتلاف دولة القانون

نوري المالكي عزمه مقاضاة موقع ""The Daily Beast " الأميركي بعد نشره

تقريراً يتهم رئيس الوزراء الأسبق وصهره ونجله بالفساد.الركابي أعرب عن أسفه لتناول الكثير من وسائل الإعلام هذا التقرير على

الرغم من أنه صدر من موقع مغمور ، وأشار إلى أن موقع "The Daily Beast

" ليس لديه أية مهنية في التعامل مع المعلومات ولا حتى رؤية واضحة عن

ما يجري في العراق ، مبيناً أن لوبيات ضغط دولية تدفع بإتجاه إستهداف

المالكي وشخصيات سياسية عراقية أخرى ، وأضاف أن كاتبا التحقيق لم

يكلفا نفسيهما عناء الاتصال به للتأكد من هذه المعلومات أو أخذ رأيه.

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