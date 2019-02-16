الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على أفراد الجيش المصري

2019/02/16 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدنت الرئاسة الفلسطينية، السبت، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري، قرب مطار العريش في محافظة سيناء، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة 15 جنديا مصريا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن “القيادة، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، يدينون بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري، مؤكدين تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري”.

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