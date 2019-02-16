مدرب نادي الحسين: الحظ تسبب في خسارتنا امام الزوراء

2019/02/16 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى مدرب نادي الحسين، عادل عجر، السبت، أن الحظ تسبب بخسارة فريقه أمام الزوراء في الدوري الممتاز.وقال عجر في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريق الزوراء كان محظوظاً، يوم امس، والفوز جاء عن طريق الصدفة، ولو اعيدت كرة الهدف الثاني الف مرة فلن تدخل المرمى”.واوضح أن “فريقي يقدم نموذج من كرة القدم الراقية، […]

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