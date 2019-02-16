مقتل واصابة 15 عسكرياً و7 مسلحين باشتباكات في مصر

2019/02/16 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات قتل وأصيب 15 عسكرياً إضافة الى مقتل 7 مسلحين بهجوم في شمال سيناء بمصر.

وذكر الجيش المصري، ان “عناصر المسلحة هاجمت أحد الارتكازات الأمنية ف شمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها”.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ان “الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم قتل ضابط وإصابة 14 درجات أخرى”.

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