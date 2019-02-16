ثلاثة مرشحين جدد لوزارة الداخلية.. ومرشح عن بدر الأقرب للفوز بالمنصب

2019/02/16 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر من تحالف الفتح، السبت، عن ثلاثة أسماء جديدة مرشحة لشغل منصب وزير الداخلية، لافتا إلى أن من بين تلك الأسماء مرشح عن بدر هو الأقرب للفوز بالمنصب.

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