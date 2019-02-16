بالصور.. في ديالى امراءة تضع 7 توائم بـ “ولادة طبيعية” نادرة

2019/02/16 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات6 إناث وذكر واحد وضعتهم امرأة عراقية في حالة ولادة طبيعية نادرة لسبعة توائم في بعقوبة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ديالى أن صحة الأم، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، والتوائم السبعة جيدة.

وأشارت تقارير إلى أن حالة الولادة السباعية هذه، ربما تكون أول حالة من نوعها في العراق.

وقال الزوج والد التوائم السبعة، يوسف فاضل، إنه وزوجته لم يخططا لإنجاب عائلة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرته من الصغار وصل إلى 10 الآن.

ونشرت صور للتوائم السبعة، على حساب دائرة صحة ديالى في فيسبوك، وتبين أنهم بصحة جيدة.

وتأتي حالة الولادة السباعية هذه بعد ولادة 6 توائم، 3 إناث و3 ذكور، لامرأة لبنانية وضعتهم في مستشفى جامعة القديس جورج في لبنان.

يشار إلى أن الحالة الوحيدة الأخرى في العالم لولادة 7 توائم ظلوا على قيد الحياة كانت في مدينة دي مونيه في ولاية أيوا الأميركية في العام 1997.

وحصل الوالدان كيني وبوبي ماكوفي على منح ومساعدات مالية وعينية، واتصل بهما الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، واستضافتهم مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري.

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