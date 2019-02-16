قفزة الثقة لطلبة الكلية العسكرية دورة الصاعقة من اعلى جسر 14 رمضان

2019/02/16 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أجرى طلبة الكلية العسكرية الدورة 108، اليوم السبت، “قفزة الثقة” من اعلى جسر 14 رمضان في بغداد.

وأطلق على هذه الدورة من طلبة الكلية العسكرية اسم دورة الصاعقة، فيما تم قطع الجسر امام حركة السيارات صباح اليوم بهدف تامين القفزة.

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