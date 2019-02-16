2019/02/16 | 14:38

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المجلس القيادي للاتحاد يبعد نجم الدين كريم عن الحزب ويحدد شروطاً لحضور جلسة برلمان الاقليم

يتبع ............

بغداد اليوم- خاص

علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، السبت (16 شباط 2019)، على تكليف القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان بمنصب "ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات".

وقال النائب عن التحالف عبد الأمير الدبي، في حديث

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، السبت (16 شباط 2019)، القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا، فيما أشار الى أن بلاده ستواصل، مع شركائها، ملاحقة الإرهابيين في كل مكان.

وقال بنس في كلمة له، بالمؤتمر الأمني المنعقد في ميونخ

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، السبت (16 شباط 2019) عن تسنم عبد الحسين عبطان وزير الرياضة والشباب السابق، منصباً حكومياً رفيعاً ممثلاً عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "عبطان تسنم منصب ممثل رئيس

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