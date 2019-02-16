اعفاء مدير تحقيقات صحة المثنى وتعيين بديلاً عنه

2019/02/16 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، السبت، اعفاء مدير قسم التفتيش والتحقيقات في صحة المثنى، وتكليف بديل عنه.وذكر بيان مقتضب صادر عن مكتب المحافظ، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (16 شباط 2019)، ان “جودة اعفى اوس الحمداني من ادارة قسم التفتيش والتحقيقات في صحة المثنى”.واشار البيان، الى ان “جودة كلف […]

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