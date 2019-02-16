نائب يكشف عن اجراءات ستتخذ بشأن رواتب وقرارات العلاق بعد انتهاء تكليفه

2019/02/16 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، السبت، ان الامين العام الحالي لمجلس الوزراء مهدي العلاق سيتم استبداله في بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى ان هنالك اجراءات سيتم العمل بها حول القرارات التي صدرت من العلاق والرواتب التي تقاضاها بعد انتهاء تكليفه بمنصب امين عام مجلس الوزراء.وقال الغزي، ان “فكرة ادارة المناصب […]

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