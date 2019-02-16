انتهاء اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني حول الاتفاق مع الديمقراطي والوضع في كركوك

2019/02/16 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز} انتهى قبل قليل، اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة السليمانية.



وبحث الاجتماع تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، ونتائج الاجتماع الاخير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاوضاع في كركوكومن المؤمل ان يصدر بعد قليل بيانا رسميًا حول نتائج هذا الاجتماع.



انتهى من علاء الطائي

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