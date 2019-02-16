تشكيلة نادي القوة الجوية لمواجهة النفط

2019/02/16 | 14:45

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{ بغداد : الفرات نيوز} يواجه نادي القوة الجوية النفط ضمن الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز .وسيخوض الجوية المباراة بتشكلة تضم :امجد رحيم مؤيد العجان _ سعد ناطق _ احمد عبد الرضا _ سامح سعيدكرار علي بري _ محمد علي عبود _ احمد عبد الأمير _ محمد قاسم علي يوسف _ وليان

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