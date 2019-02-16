عمان تترقب تأييد البرلمان العراقي لاتفاقياتها مع بغداد

2019/02/16 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأشاد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، بالاتفاقيات التي أبرمت مع العراق مشيراً إلى ضرورة أن تحظى بتأييد برلماني عراقي.وقال الطراونة في مقابلة مع التلفزيون الأردني، إنه "التقى خلال زيارته إلى العراق بجميع الكتل والائتلافات البرلمانية، وأن بعض هذه الكتل والائتلافات من كان مؤيداً للاتفاقيات، ومنهم من كان لديه بعض التساؤلات والتحفظات، وأتيحيت لنا فرص كبيرة جداً بأن نشرح مسار هذه الاتفاقيات".كما أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن "فخره بالتجربة العراقية التي انتقلت اليوم نقلة سياسية كبيرة"، وأضاف: "وجدنا أن هناك ائتلافات برلمانية قدمت مصلحة العراق أولاً ومن ثم ذهبوا بائتلافات مشتركة حيث هناك شيعة وسنة وكورد ومسيحيين تحت ائتلاف واحد، وبالتالي هذا يسهل عليهم أن يبنوا العراق، كذلك يسهل على الأردن أن يتحاور مع ائتلاف سياسي ليس طائفي أو مذهبي".لافتاً إلى أن "جميع الرؤساء السياسيين للكتل البرلمانية، أشادوا بدور العاهل الأردني بما قبل الاحتلال وما بعده، ومن ثم إعلان الحرب مبكراً على الإرهاب، وكذلك حماية الحدود العراقية في الوقت الذي كان فيه الأشقاء العراقيون منشغلون بمتابعة داعش والإرهاب، ومن ثم ذهاب الجيش العراقي إلى الحدود السورية".وأوضح الطراونة أن "الحدود العراقية بقيت بمأمن فقط لأنها تحت حماية الجيش الأردني في تلك الفترة العصيبة".وأردف قائلاً: "لمسنا رغبة حقيقية لتفعيل الحدود ما بين البلدين ومن ثم تذليل الصعاب"، مشيراً إلى أن "هناك فجوات في بعض الأحيان تتم إما بطريقة اللامبالاة أو التباطؤ، فكان هناك بعض المآخذ".وأشار الطراونة إلى "أنه تحدث مع بعض المسؤولين الأمنيين في الأردن بأن هناك بعض المآخذ على تعطيل بعض الوافدين إلى الأردن من خلال المعابر سواء الجوية أو البرية"، وشدد على أنه "طمأن العراقيين بأنه لا يوجد أي ضغينة وإنما كانت ظروفاً عصيبة على المنطقة تحت الحرب على الإرهاب وهذا هو السبب وليس هناك أي خلفية سياسية لهذا الموضوع".

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