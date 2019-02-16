أنواء كوردستان تحدد أماكن تساقط الثلوج

2019/02/16 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، المناطق التي تسقط فيها الثلوج باقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان لها ان الثلوج ستستمر بالتساقط يوم غد الاحد، موضحة ان الامطار ستواصل الهطول على محافظات اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الثلوج تساقطت بمناطق سركبكان، رانية، هيران، طويلة، بينجوين، وجبل ازمر، بمعدل تساقط 2 الى 3 سنتمرات.

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