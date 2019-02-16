مركزية فتح تجتمع الإثنين لبحث مشاورات تشكيل الحكومة

2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها في رام الله، الإثنين المقبل، لبحث عدة قضايا داخلية وخارجية.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح لـ”موقع الغد”: إن “اللجنة ستجتمع لبحث قضايا داخلية، على رأسها استكمال مشاورات تشكيل الحكومة من فصائل منظمة التحرير، إضافة الى قضايا خارجية”.

وفي الرابع من فبراير الجاري، أعلنت حركة فتح إنهاء مشاوراتها مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، في تصريح سابق، إن الحركة عقدت عدة اجتماعات مع الفصائل لمعرفة موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب الفتياني عن أمله بألا يطول وقت تشكيل هذه الحكومة، لأن أبناء الشعب الفلسطيني ينتظرون.

وفي 29 يناير الماضي، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، بأن الرئيس عباس قبل الاستقالة وكلف الحمد الله بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق أعلن الحمد الله وضع حكومته استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس إثر توصية اللجنة المركزية لحركة “فتح” بتشكيل حكومة جديدة.

وأوصت مركزية فتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، مبررة الخطوة بـ”تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس”.

ويسود انقسام بين فتح وحماس منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، أبرزها تمكين حكومة الوفاق في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حماس في أثناء حكمها للقطاع.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، بتكليف من الرئيس عباس، ثم شكل في فبراير/ شباط 2014 “حكومة الوفاق” بتفاهم بين كافة الفصائل.

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