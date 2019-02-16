2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ،السبت، إن ما حدث في سامراء دليل على نشاط الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المنطقة.وقال الشمري في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه ان “ داعش الإرهابي وبعد هزيمته النكراء في العراق وقرب انتهائه في سوريا يحاول بشتى الوسائل إثبات قدرته على البقاء عبر تنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حادثة سامراء..



سائرون تطالب القوات الأمنية بالمزيد من العمليات الاستباقية ضد خلايا داعش alansaar.

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