مركز العراق للتنمية القانونية: منظومة الدولة لا يُمكن أن تُدار بوزارات غير مكتملة.. هذا الحل

2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد "مركز العراق للتنمية القانونية "، اليوم السبت، إن منظومة الدولة لا يُمكن أن تُدار بوزارات غير مكتملة، فيما قدّم حل من أجل تطبيق البرنامج

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