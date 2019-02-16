ملعب كربلاء الدولي جاهز لاحتضان البطولات الاسيوية

2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن ملعب كربلاء الدولي اصبح جاهزاً لاستضافة البطولة الاسيوية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إن

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