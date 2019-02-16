2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل 6 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

العالم الاسلامي السعودية

مقتل 6 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

السبت 16 فبراير 2019 - 14:45

صورة إرشيفية

أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت وسائل الإعلام السعودية أن القتلى من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية.

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 6 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 6 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).