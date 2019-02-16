القوات الأمنية تداهم ثلاثة إحياء بحثا عن خلية إرهابية في الفلوجة

2019/02/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني إن "القوات الامنية داهمت احياء نزال وجبيل والشهداء جنوبي مدينة الفلوجة على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود خلية إرهابية تروم القيام بعمليات إجرامية لزعزعة امن واستقرار المدينة".واضاف المصدر، أن “القوات الأمنية أغلقت بالكامل مداخل ومخارج المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش المنازل والمحال والهياكل مع تدقيق الباجات الأمنية للمدنيين".وأوضح، أن "القوات الأمنية أعدت خطة أمنية محكمة لتعقب خلايا عصابات داعش الارهابية مع تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج المدينة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".انتهى .م ك

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