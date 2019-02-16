2019/02/16 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التجارة تعلن عن تعاقدها مع عدد من الدول في مجال الحنطة بسبب عدم الاكتفاء الذاتي

واع / بغداد / ز .أ

اعلن وكيل وزارة التجارة، هيثم جميل الخشالي، السبت، عن تعاقد وزارة التجارة مع أمريكا وأستراليا وكندا في مجال الحنطة بسبب عدم الاكتفاء الذاتي.

وذكر الوكيل في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "العقد الأمريكي على محصول الرز تم تجديده"، مبينا ان "هناك اتفاق اخر لمحصول الحنطة وهذا الاتفاق يتضمن اضافة الى الحنطة، تجهيز العراق بالمكائن وتقنيات الولايات المتحدة".

واشار الى ان "العراق يتعامل مع أمريكا وأستراليا وكندا وهم الرائدون في مجال الحنطة والعراق ليس لديه الاكتفاء، والموسم الحالي يبشر بخير"، موضحا ان "العراق لديه عقود مستمرة مع تلك الدول الثلاث".

واكد على ان "وزارة التجارة تعاقدت مع الدول على المفردات التي يتم استخدامها ضمن البطاقة التموينية"، مبينا ان "وزارة التجارة تعمل على تحسين مفردات البطاقة التموينية وايصالها الى مستحقيها".

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