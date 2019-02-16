نائب تسأل لؤي الخطيب عن مصير 99 مليون دولار

2019/02/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلنت النائبة عالية نصيف، السبت، أنها ستوجه سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء لؤي الخطيب يتضمن عدة أمور بعضها يتعلق بعقد (فريم 6) ومحطة المسيب، مؤكدة هدر اكثر من 99 مليون دولار.وقالت نصيف في بيان تلقته /SNG/، ان “من المؤسف ان رد السيد الوزير على بياننا السابق كان عبارة عن دوران حول الموضوع وتجنب ...

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