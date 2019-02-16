القبض على مسافر إيراني في منفذ الشلامجة لحيازته عقاقير مخدرة

2019/02/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بأن مفرزة من شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة ألقت القبض في صالة المسافرين الوافدين داخل منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة على مسافر إيراني لحيازته عقاقير مخدرة.وقال المصدر، إن “مفرزة من شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة ألقت القبض على مسافر إيراني في صالة المسافرين الوافدين داخل منفذ الشلامجة الحدودي الواقع […]

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